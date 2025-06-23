Армия России нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Российская армия минувшей ночью атаковала военные объекты на Украине, в том числе предприятия военно-промышленного комплекса под Киевом. Об этом сообщает Минобороны.
«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям... в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС», - указано в заявлении.
Военное ведомство подчеркнуло, что все цели были достигнуты, установленные объекты поражены.
Ранее Минобороны заявило о поражении оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» военного полигона ВСУ в Херсонской области, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Осуждаем и выражаем сожаление»: Песков высказался об ударах США по Ирану
- Армия России нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины
- Юрий Антонов опроверг сообщения о своей госпитализации
- Иран рассматривает возможность приостановки сотрудничества с МАГАТЭ
- В Татарстане пресекли теракт на нефтехимическом комплексе
- ФАС установила цену на первый российский противоэпилептический дженерик
- Россия хочет отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном
- Ушаков сообщил о контактах России и США по Ирану
- СМИ: Премьер Японии отменит участие в саммите НАТО в Гааге
- СМИ: Иран до ударов США вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru