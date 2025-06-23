Армия России нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Российская армия минувшей ночью атаковала военные объекты на Украине, в том числе предприятия военно-промышленного комплекса под Киевом. Об этом сообщает Минобороны.

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям... в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС», - указано в заявлении.

Военное ведомство подчеркнуло, что все цели были достигнуты, установленные объекты поражены.

Ранее Минобороны заявило о поражении оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» военного полигона ВСУ в Херсонской области, напоминает RT.

