Песков: Все страны имеют право на мирный атом
23 июня 202513:41
Право на мирный атом имеют все страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что все страны «имеют право на эксплуатацию атомных электростанций».
«Настаиваем на этой позиции», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Москва осуждает удары США по Ирану, так как они увеличили число участников конфликта на Ближнем Востоке, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru