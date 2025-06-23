Песков: Все страны имеют право на мирный атом

Право на мирный атом имеют все страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он указал, что все страны «имеют право на эксплуатацию атомных электростанций».

«Настаиваем на этой позиции», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва осуждает удары США по Ирану, так как они увеличили число участников конфликта на Ближнем Востоке, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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