«Осуждаем и выражаем сожаление»: Песков высказался об ударах США по Ирану

Удары США по территории Ирана увеличили число участников конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МИД: Россия решительно осуждает удары США по ядерным объектам Ирана

Представитель Кремля указал на новый виток усиления напряженности в регионе.

«Конечно, мы осуждаем это и выражаем сожаление в этой связи, глубокое сожаление», - заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь добавил, что еще предстоит узнать о ситуации на подвергшихся атакам ядерных объектах, «нет ли радиационной опасности».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности организации заявил, что Москва осуждает «безответственные, опасные и провокационные» действия Соединенных Штатов в отношении Ирана, пишет RT.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ИранСШАДмитрий Песков

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