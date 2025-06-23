«Осуждаем и выражаем сожаление»: Песков высказался об ударах США по Ирану
Удары США по территории Ирана увеличили число участников конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал на новый виток усиления напряженности в регионе.
«Конечно, мы осуждаем это и выражаем сожаление в этой связи, глубокое сожаление», - заявил Песков журналистам.
Пресс-секретарь добавил, что еще предстоит узнать о ситуации на подвергшихся атакам ядерных объектах, «нет ли радиационной опасности».
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности организации заявил, что Москва осуждает «безответственные, опасные и провокационные» действия Соединенных Штатов в отношении Ирана, пишет RT.
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