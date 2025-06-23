«Осуждаем и выражаем сожаление»: Песков высказался об ударах США по Ирану

Представитель Кремля указал на новый виток усиления напряженности в регионе.

«Конечно, мы осуждаем это и выражаем сожаление в этой связи, глубокое сожаление», - заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь добавил, что еще предстоит узнать о ситуации на подвергшихся атакам ядерных объектах, «нет ли радиационной опасности».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности организации заявил, что Москва осуждает «безответственные, опасные и провокационные» действия Соединенных Штатов в отношении Ирана, пишет RT.

