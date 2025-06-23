Запашный заявил, что пострадавший от нападения льва Зубков должен выздороветь

Директор крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, на которого напал лев, сильный человек. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил хдожественный руководитель Большого Московского цирка народный артист РФ Аскольд Запашный.

СК начал проверку инцидента с нападением льва на директора парка «Тайган» в Крыму

По его словам, главное, чтобы не было последствий, так как у животных «очень грязные клыки и когти».

«Поэтому вопрос не только в том, чтобы сохранить человеку жизнь... возможна инфекция, тяжёлая травма, связанная и с головой, и с шеей, и с лёгкими... главное, чтобы дальше организм смог справляться», - сказал он.

Запашный добавил, что о том, сколько времени пострадавшему потребуется на восстановление, могут сказать только врачи.

Инцидент в парке «Тайган» произошёл 22 июня. Зубкова, на которого напал лев, госпитализировали в тяжёлом состоянии, врачам удалось его стабилизировать, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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