Запашный заявил, что пострадавший от нападения льва Зубков должен выздороветь

По его словам, главное, чтобы не было последствий, так как у животных «очень грязные клыки и когти».

«Поэтому вопрос не только в том, чтобы сохранить человеку жизнь... возможна инфекция, тяжёлая травма, связанная и с головой, и с шеей, и с лёгкими... главное, чтобы дальше организм смог справляться», - сказал он.

Запашный добавил, что о том, сколько времени пострадавшему потребуется на восстановление, могут сказать только врачи.

Инцидент в парке «Тайган» произошёл 22 июня. Зубкова, на которого напал лев, госпитализировали в тяжёлом состоянии, врачам удалось его стабилизировать, сообщает RT.

