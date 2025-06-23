Запашный заявил, что пострадавший от нападения льва Зубков должен выздороветь
Директор крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, на которого напал лев, сильный человек. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил хдожественный руководитель Большого Московского цирка народный артист РФ Аскольд Запашный.
По его словам, главное, чтобы не было последствий, так как у животных «очень грязные клыки и когти».
«Поэтому вопрос не только в том, чтобы сохранить человеку жизнь... возможна инфекция, тяжёлая травма, связанная и с головой, и с шеей, и с лёгкими... главное, чтобы дальше организм смог справляться», - сказал он.
Запашный добавил, что о том, сколько времени пострадавшему потребуется на восстановление, могут сказать только врачи.
Инцидент в парке «Тайган» произошёл 22 июня. Зубкова, на которого напал лев, госпитализировали в тяжёлом состоянии, врачам удалось его стабилизировать, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет антироссийских санкций ЕС
- Песков: Все страны имеют право на мирный атом
- Запашный заявил, что пострадавший от нападения льва Зубков должен выздороветь
- Кирсти Ковентри вступила в должность главы МОК
- Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана
- СМИ: США могут отключить интернет в Евросоюзе
- «Осуждаем и выражаем сожаление»: Песков высказался об ударах США по Ирану
- Армия России нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины
- Юрий Антонов опроверг сообщения о своей госпитализации
- Иран рассматривает возможность приостановки сотрудничества с МАГАТЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru