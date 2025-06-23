Кирсти Ковентри вступила в должность главы МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри вступила в должность главы Международного олимпийского комитета. Церемония передачи полномочий президента организации проходит в Олимпийском доме в швейцарской Лозанне.

Ковентри избрали президентом МОК в марте в ходе сессии комитета, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Бывшая спортсменка будет возглавлять организацию в следующие восемь лет. Ковентри сменила на посту главы МОК Томаса Баха, руководившего комитетом с 2013 года, и стала первой женщиной во главе организации.

Кирсти Ковентри 41 год, она родилась в Зимбабве, представляла государство на различных международных соревнованиях и стала самой титулованной спортсменкой в истории страны: на счету пловчихи два олимпийских золота, семь золотых наград мировых первенств, 14 побед на Африканских играх. В 2018-2025 годах Ковентри возглавляла министерство по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве.

