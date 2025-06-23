СМИ: США могут отключить интернет в Евросоюзе

Администрация президента США Дональда Трампа может лишить Евросоюз интернета на фоне торговой войны. Об этом пишет Politico.

По данным издания, Европа почти полностью зависит от облачных сервисов из США. Как отметил глава аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс, уже не кажется неправдоподобной мысль о том, что Трамп «может приказать отрубить интернет или сделать что-то еще для нанесения серьезного урона экономическим интересам [ЕС]».

При этом руководитель провайдера облачных сервисов из Австрии Anexia Александер Виндбихлер указал, что ему и другим ИТ-компаниям стоило раньше обратить внимание на «нездоровую зависимость» от сервисов из США. По мнению эксперта, индустрия ЕС слишком долго избегала лоббирования собственных интересов.

Ранее стало известно, что в Иране почти полностью отключили интернет на фоне обострения конфликта с Израилем.

