Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении потеряли порядка 20 тысяч человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, по приблизительным подсчетам, потеряли уже свыше 20 тысяч человек личного состава. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что обстановка на Ореховском направлении остается напряженной. По словам Балицкого, ежедневно на российские позиции идут атаки, ВСУ не жалеют своих солдат.
Кроме того, он подчеркнул, что российские войска не просто держат оборону, они разбивают ВСУ по всем направлениям. Балицкий добавил, что Киев пытается получить хоть какую-то «маленькую победу» для отчета перед западными партнерами.
Ранее, 2 июля, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления. Он отметил, что Украина пытается запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте ВСУ проводят маневрирование и переброску войск, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru