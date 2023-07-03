Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении потеряли порядка 20 тысяч человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, по приблизительным подсчетам, потеряли уже свыше 20 тысяч человек личного состава. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.



Он отметил, что обстановка на Ореховском направлении остается напряженной. По словам Балицкого, ежедневно на российские позиции идут атаки, ВСУ не жалеют своих солдат.