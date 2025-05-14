В России сократилось производство водки и коньяка

Производство водки в России снизилось на 15,6% год к году за первые четыре месяца 2025-го, при этом производство коньяка упало на 22,7%. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сведения Росалкогольтабакконтроля.

С января по апрель в стране выпустили 19,144 млн декалитров водки и 2,026 млн декалитров коньяка.

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство ликеро-водочных изделий в РФ стало меньше на 6% и составляет 5,104 млн декалитров. Выпуск спиртного крепостью более 9% сократилось на 14,7%, до 28,719 млн декалитров, а плодовой алкогольной продукции - на 89,8%, до 499 тысяч декалитров.

При этом в России увеличилось производство виноградных (на 5,2%, до 11,603 млн декалитров) и игристых (на 6,9%, до 4,808 млн) вин.

Ранее аналитики выяснили, что в 2024 году в России выпустили на рынок 318 новых брендов алкоголя, в том числе 96 марок водки, пишет 360.ru.

