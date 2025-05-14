В России хотят расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
Полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав планируют расширить. Соответствующий законопроект Госдумы доработан ко второму чтению, пишет «Коммерсант».
Согласно документу, процедуру по отзыву и аннулированию водительских удостоверений станут применять при обнаружении противопоказаний (например, ухудшение зрения) к вождению во время медосмотра или диспансеризации. В этом случае гражданина направят на внеочередное обследование. Если диагноз подтвердится, права аннулируют. При этом неявка на прием к врачу приведет также к тому, что права отберут.
Помимо этого, водительские медкомиссии подключат к единой базе Минздрава, медсправки переведут в электронный вид и их больше не надо будет предъявлять в ГИБДД.
Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН ранее призвал обязать работников службы доставки, которые пользуются средствами индивидуальной мобильности (СИМ), проходить специальное обучение.
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- В России хотят расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru