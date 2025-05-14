В России хотят расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

Согласно документу, процедуру по отзыву и аннулированию водительских удостоверений станут применять при обнаружении противопоказаний (например, ухудшение зрения) к вождению во время медосмотра или диспансеризации. В этом случае гражданина направят на внеочередное обследование. Если диагноз подтвердится, права аннулируют. При этом неявка на прием к врачу приведет также к тому, что права отберут.

Помимо этого, водительские медкомиссии подключат к единой базе Минздрава, медсправки переведут в электронный вид и их больше не надо будет предъявлять в ГИБДД.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН ранее призвал обязать работников службы доставки, которые пользуются средствами индивидуальной мобильности (СИМ), проходить специальное обучение.

