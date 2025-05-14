Луи Гаррель и Фани Ардан снимутся в новом фильме Кирилла Серебренникова
14 мая 202510:06
Французские актеры Луи Гаррель и Фани Ардан сыграют в новом фильме режиссера Кирилла Серебренникова, который он снимет на французском языке, сообщает Variety.
В актерский состав картины, которая получила название Apres («После») также вошли Венсан Макен, Гийом Гальенн и Людивин Санье.
Сюжет ленты пока держится в секрете. Известно лишь, что Серебренников уже приступил к работе над фильмом.
Ранее стало известно, что еще один фильм Серебрянникова покажут на Каннском кинофестивале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru