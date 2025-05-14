Луи Гаррель и Фани Ардан снимутся в новом фильме Кирилла Серебренникова

В актерский состав картины, которая получила название Apres («После») также вошли Венсан Макен, Гийом Гальенн и Людивин Санье.

Сюжет ленты пока держится в секрете. Известно лишь, что Серебренников уже приступил к работе над фильмом.

Ранее стало известно, что еще один фильм Серебрянникова покажут на Каннском кинофестивале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

