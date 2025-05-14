Захарова назвала Каллас «пакетчицей» после заявления о новых санкциях ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о работе над новыми антироссийскими санкциями. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

Накануне Каллас рассказала журналистам, что ЕС работает над очередным, 17-м пакетом санкций в отношении России. Глава евродипломатии выразила надежду на утверждение ограничительных мер на предстоящей неделе. Затем Евросоюз начнет работу над следующим пакетом санкций.

Захарова, комментируя ситуацию, назвала Каллас «пакетчицей».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Каю Каллас русофобкой, призвал отстранить от должности и «отдать под международный трибунал ООН», пишет 360.ru.

