Один человек погиб из-за обстрела Токмака в Запорожской области
1 июля 202318:19
В результате украинского обстрела Токмака в Запорожской области погиб мирный житель, сообщают экстренные службы.
По предварительной информации, ВСУ обстреляли населенный пункт из РСЗО HIMARS.
В результате происшествия один человек погиб и еще один ранен. Также пострадали пять жилых домов.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ за прошедшие сутки успешно отразили 15 украинских атак на донецком направлении. Потери украинской стороны составили более 265 бойцов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru