Комитет Госдумы рекомендовал не увеличивать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Комитет Госдумы по социальной политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя, передает РИА Новости.

Авторы законопроекта обеспокоены тем, что в некоторых случаях женщинам могут назначить минимальный размер пособия – чуть больше чем девять тысяч рублей, что ниже регионального прожиточного минимума на ребенка.