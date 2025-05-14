Комитет Госдумы рекомендовал не увеличивать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Комитет Госдумы по социальной политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя, передает РИА Новости.
Авторы законопроекта обеспокоены тем, что в некоторых случаях женщинам могут назначить минимальный размер пособия – чуть больше чем девять тысяч рублей, что ниже регионального прожиточного минимума на ребенка.
Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина ранее вообще предложила увеличить до трех лет оплачиваемый период так называемого декретного отпуска.
Увеличить до трех лет оплачиваемый декретный отпуск необходимо хотя бы для отдельных категорий граждан, включая многодетные семьи, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком и имеет стабильный доход, охотнее пойдет на рождение второго ребенка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru