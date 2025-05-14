Мошенники начали обманывать россиян через фейковую доставку из ПВЗ

Отмечается, что схема обмана состоит из двух этапов. На первом фейковый сотрудник ПВЗ выманивает у жертвы данные СНИЛС, ИНН, паспорта или код из СМС. После этого совершается второй звонок. Напарник представляется сотрудником полиции и утверждает, что у собеседника происходит взлом сервиса «Госуслуги». Чтобы якобы предотвратить потерю денег, необходимо срочно перевести их на специальный счет или отдать наличными в руки правоохранителей.

Уточняется, что такой план работает, потому что портал «Госуслуги» можно использовать не только для государственных, но и для коммерческих сервисов. Страх перед микрокредитами заставляет россиян переживать за сохранность данных, поэтому они верят мошенникам, добавила эксперт.

Ранее в МВД России рассказали, какими данными нельзя ни с кем делиться, напоминает НСН.

