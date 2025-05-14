Мошенники начали обманывать россиян через фейковую доставку из ПВЗ
Аферисты начали звонить россиянам от лица работников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) основных маркетплейсов и предлагать доставку на дом в обмен на личные данные. Об этом заявила директор компании по кибербезопасности SafeTech Group Дарья Верестникова в разговоре с РИА Новости.
Отмечается, что схема обмана состоит из двух этапов. На первом фейковый сотрудник ПВЗ выманивает у жертвы данные СНИЛС, ИНН, паспорта или код из СМС. После этого совершается второй звонок. Напарник представляется сотрудником полиции и утверждает, что у собеседника происходит взлом сервиса «Госуслуги». Чтобы якобы предотвратить потерю денег, необходимо срочно перевести их на специальный счет или отдать наличными в руки правоохранителей.
Уточняется, что такой план работает, потому что портал «Госуслуги» можно использовать не только для государственных, но и для коммерческих сервисов. Страх перед микрокредитами заставляет россиян переживать за сохранность данных, поэтому они верят мошенникам, добавила эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru