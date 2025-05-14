В Дагестане обвал скалы оставил без дорожного сообщения 53 населенных пункта
Обвал скальной породы зафиксирован на границе Чародинского и Гунибского районов в Дагестане, более 50 населенных пунктов остались без дорожного сообщения. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике.
«Около села Куллаб произошел обвал скальной породы на автодорогу республиканского значения Гуниб – Цуриб. Без дорожного сообщения остались 53 населенных пунктов Чародинского района», - указали в ведомстве.
Специалисты займутся расчисткой дороги, на место направили двух человек и одну единицу техники.
Ранее в Геленджике произошел обвал грунта на склоне во время строительно-монтажных работ. Погиб один человек, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru