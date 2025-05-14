Продюсер Дворцов назвал причину развода Галустяна

Более 160 тысяч столичных врачей и медперсонала прошли курсы повышения квалификации за прошлый год Около 40 тыс. домашних животных с симптомами аллергии поступают в ветеринарные клиники Москвы ежегодно Московские предприниматели продолжают отправлять гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО Более 100 тысяч юных москвичей занимаются волонтерством в столице Три старинных московских особняка официально признаны памятниками архитектуры