Продюсер Дворцов назвал причину развода Галустяна
14 мая 202510:33
Первой на развод с актером Михаилом Галустяном подала его жена Виктория Штефанец, рассказал продюсер Сергей Дворцов, сообщает kp.ru.
По его словам, причиной распада семьи стали многочисленные любовные романы и увлечения Галустяна.
«Думаю, жена просто устала от любвеобильности Михаила и подала на развод», - предположил продюсер.
Дворцов отметил, что до него до носились слухи о многочисленных увлечениях Галустяна другими женщинами.
Ранее стало известно, что Михаил Галустян развелся с женой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru