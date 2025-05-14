Продюсер Дворцов назвал причину развода Галустяна

Первой на развод с актером Михаилом Галустяном подала его жена Виктория Штефанец, рассказал продюсер Сергей Дворцов, сообщает kp.ru.

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По его словам, причиной распада семьи стали многочисленные любовные романы и увлечения Галустяна.

«Думаю, жена просто устала от любвеобильности Михаила и подала на развод», - предположил продюсер.

Дворцов отметил, что до него до носились слухи о многочисленных увлечениях Галустяна другими женщинами.

Ранее стало известно, что Михаил Галустян развелся с женой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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