В США пачка сигарет помогла раскрыть убийство полувековой давности

В январе 1977 года 24-летняя Жанетт Ралстон вышла из бара с неизвестным мужчиной. Он изнасиловал и убил ее, а затем попытался поджечь автомобиль. Это преступление оставалось нераскрытым, пока последняя проверка всех следов злоумышленника не дала результат.

Отмечается, что летом 2024 года сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) смогли обнаружить слабый отпечаток пальца на пачке сигарет. Проверка в базе данных подтвердила совпадение. По делу был арестован 69-летний Вилли Юджин Симс.

Мужчина уже задерживался в 1978 году в штате Калифорния и провел в тюрьме 2,5 года за нападение и попытку убийства. Тогда его ДНК не проверили, так как заключенные в то время еще не были обязаны сдавать свой биоматериал в общую базу данных ФБР.

Ранее следователи в Ярославле раскрыли убийство 31-летней давности, напоминает НСН.

