В США пачка сигарет помогла раскрыть убийство полувековой давности
В США удалось арестовать преступника спустя 47 лет после убийства благодаря найденному отпечатку пальца на пачке сигарет. Об этом сообщает издание People.
В январе 1977 года 24-летняя Жанетт Ралстон вышла из бара с неизвестным мужчиной. Он изнасиловал и убил ее, а затем попытался поджечь автомобиль. Это преступление оставалось нераскрытым, пока последняя проверка всех следов злоумышленника не дала результат.
Отмечается, что летом 2024 года сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) смогли обнаружить слабый отпечаток пальца на пачке сигарет. Проверка в базе данных подтвердила совпадение. По делу был арестован 69-летний Вилли Юджин Симс.
Мужчина уже задерживался в 1978 году в штате Калифорния и провел в тюрьме 2,5 года за нападение и попытку убийства. Тогда его ДНК не проверили, так как заключенные в то время еще не были обязаны сдавать свой биоматериал в общую базу данных ФБР.
Ранее следователи в Ярославле раскрыли убийство 31-летней давности, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер Глеб Калюжный пойдет служить в армию
- Паралимпийскую чемпионку по дзюдо Гаджиеву пожизненно отстранили, признав зрячей
- В Театральном центре «На Страстном» сменили руководство
- В московском метрополитене в 2026 году запустят поезд в честь Жириновского
- Выступление «Бурановских бабушек» показали на «Евровидении-2025»
- Жителя Кузбасса арестовали за призыв к теракту на 9 мая
- Нарышкин: Уехавшие из России политики мечтают расчленить страну
- Президент Бразилии лично попросит Путина поехать на переговоры в Стамбул
- Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России
- В России хотят расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru