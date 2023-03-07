Австрийский полковник: Основной контингент ВСУ уже вывели из Артемовска
Российские войска скоро возьмут Артемовск (Бахмут) под свой контроль, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже начали отступление. Такое заявление сделал австрийский полковник Маркус Рейснер в интервью RND.
Он отметил, что российские силы уже взяли под контроль все главные дороги. По словам Рейснера, для ВСУ существует только возможность отступления через поля и луга на западе.
Ранее, 6 марта, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. Тогда же советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил в эфире телеканала «Россия 1», что украинские военные потеряли при защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения, сообщает НСН.
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