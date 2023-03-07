Австрийский полковник: Основной контингент ВСУ уже вывели из Артемовска

Он отметил, что российские силы уже взяли под контроль все главные дороги. По словам Рейснера, для ВСУ существует только возможность отступления через поля и луга на западе.

Ранее, 6 марта, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. Тогда же советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил в эфире телеканала «Россия 1», что украинские военные потеряли при защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения, сообщает НСН.

