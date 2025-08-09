Власти Аляски заявили, что не знают, где именно пройдет встреча Путина и Трампа
Губернатор Аляски Майк Данливи не знает, где именно в штате 15 августа пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей офиса губернатора штата.
По данным источника, эта информация поступит позже из Белого дома. В офисе также подчеркнули, что планирование встречи происходит на уровне федерального правительства.
При этом сам Данливи в своих соцсетях назвал Аляску подходящим местом для переговоров Путина с Трампом, добавив, что штат готов принять встречу.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что, Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом пройдет на территории России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СУСК РФ: В Башкирии при взрыве на заводе пострадали 36 человек
- Власти Аляски заявили, что не знают, где именно пройдет встреча Путина и Трампа
- В МВД подтвердили задержание напавших на отделение почты в Москве
- Росстат: В РФ нефтяники и рыболовы зарабатывают свыше 200 тысяч рублей
- В Москве возобновили расследование дела о хищении 12 квартир МО
- СМИ: Число пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке выросло до 25
- СБУ прекратила розыск экстремиста-иноагента Алексея Панина
- СМИ: На предприятии в Стерлитамаке существует угроза повторного взрыва
- Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до 12
- Собянин: Сбит атаковавший Москву беспилотник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru