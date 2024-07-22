«Есть два самых главных фактора. Первое – страны поставляют непосредственно электроэнергию на территорию Украины, как мы знаем. Второе – поставляют мощности по выработке электроэнергии, так называемые мини-генераторы. Плюс установки: солнечные панели, ветряки. В основном энергетика Украины держится за счет атомных станций, которые, по понятным причинам, никто не бомбит и не собирается. Плюс они рассчитывают на малые генераторы, дизельные, которые не имеет смысла бомбить из-за их малой мощности. Идут почти ежедневные отключения энергии… Так или иначе, ее не хватает никому. При этом еще пока что нет проблемы отопления», - сказал Правосудов.

В свою очередь председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с НСН отметил, что основными поставщиками электроэнергии на Украину являются Румыния, Словакия, Польша и Венгрия.

«Надо понимать, что постукраинское пространство из крупного экспортера превратилось в не менее крупного импортера. Только в течение суток на подконтрольные режиму Зеленского территории импорт достигает 25-26 МВт/ч. Основные поставщики электроэнергии – это Румыния, Словакия, Польша и Венгрия. Проблемы с энергообеспечением будут только нарастать. Вышибание основных объектов генерации стало систематическим по той причине, что эта электроэнергия тратиться не столько для обеспечения жизни мирного населения, сколько для военных производств, уходящих в том числе под землю», - сказал Рогов.

При этом он выразил сомнение в том, что на Украине было уничтожено 70% энергомощностей. По словам Рогова, ЕС может специально предоставлять преувеличенные данные, чтобы Россия «расслабилась».