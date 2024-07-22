«АЭС и солнечные панели»: За счет чего держится энергетика Украины
Энергии на Украине не хватает ни военным, ни мирным жителям, при этом пока еще не наступили проблемы отопления, отметил в эфире НСН Сергей Правосудов.
Энергетика Украины держится за счет атомных электростанций (АЭС), мини-генераторов, солнечных панелей, а также электроэнергии, которую напрямую поставляют ряд стран, рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с НСН.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС сообщил, что 70% энергомощностей Украины уничтожены, главы МИД ЕС обсудят усиление энергетической поддержки Киева и поставок средств ПВО. По его словам, нужно попытаться избежать полного уничтожения энергосистемы Украины. Правосудов объяснил, что к зиме ситуация с энергией в стране станет крайне серьезной.
«Есть два самых главных фактора. Первое – страны поставляют непосредственно электроэнергию на территорию Украины, как мы знаем. Второе – поставляют мощности по выработке электроэнергии, так называемые мини-генераторы. Плюс установки: солнечные панели, ветряки. В основном энергетика Украины держится за счет атомных станций, которые, по понятным причинам, никто не бомбит и не собирается. Плюс они рассчитывают на малые генераторы, дизельные, которые не имеет смысла бомбить из-за их малой мощности. Идут почти ежедневные отключения энергии… Так или иначе, ее не хватает никому. При этом еще пока что нет проблемы отопления», - сказал Правосудов.
В свою очередь председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с НСН отметил, что основными поставщиками электроэнергии на Украину являются Румыния, Словакия, Польша и Венгрия.
«Надо понимать, что постукраинское пространство из крупного экспортера превратилось в не менее крупного импортера. Только в течение суток на подконтрольные режиму Зеленского территории импорт достигает 25-26 МВт/ч. Основные поставщики электроэнергии – это Румыния, Словакия, Польша и Венгрия. Проблемы с энергообеспечением будут только нарастать. Вышибание основных объектов генерации стало систематическим по той причине, что эта электроэнергия тратиться не столько для обеспечения жизни мирного населения, сколько для военных производств, уходящих в том числе под землю», - сказал Рогов.
При этом он выразил сомнение в том, что на Украине было уничтожено 70% энергомощностей. По словам Рогова, ЕС может специально предоставлять преувеличенные данные, чтобы Россия «расслабилась».
«Я бы скептически относился к заявляемым цифрам... Это туман войны, составляющая информационного противоборства, когда наши противники озвучивают цифры преувеличенные, зачастую не соответствующие действительности для того, чтобы расслабить нас и сказать, что мы уже добились того, чего хотели. Это из серии «Киев за три дня»… Этот тезис вбрасывали и разгоняли именно западные СМИ», - добавил собеседник НСН.
Ранее член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Верховной Рады Сергей Нагорняк сообщил, что на Украине предстоящей зимой могут отключать электричество на 10 часов в сутки, передает «Радиоточка НСН».
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