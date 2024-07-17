СМИ: Энергосистеме Украины грозит коллапс на фоне аномальной жары
Украинские власти рассматривают возможность установки небольших газовых турбин для восстановления энергетических мощностей перед зимой, сообщает The New York Times.
По данным газеты, эксперты высказывают опасения из-за необычно жаркой погоды. По их мнению, она может ухудшить текущую энергетическую ситуацию и привести к возможному коллапсу на большей части территории Украины, где температура достигает 40 градусов.
Для предотвращения обрушения электросети власти ввели систематические отключения электроэнергии по всей стране. В столице большинство зданий сейчас остаются без электричества не менее десяти часов ежедневно.
В июне «Укрэнерго» ввело лимиты на потребление электроэнергии по всей Украине из-за высокого уровня повреждений энергообъектов. Станции и подстанции работают на пределе, и жителей страны попросили экономно использовать электричество. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал население рассмотреть покупку генераторов, передает «Радиоточка НСН».
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