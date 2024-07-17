СМИ: Энергосистеме Украины грозит коллапс на фоне аномальной жары

Для предотвращения обрушения электросети власти ввели систематические отключения электроэнергии по всей стране. В столице большинство зданий сейчас остаются без электричества не менее десяти часов ежедневно.

В июне «Укрэнерго» ввело лимиты на потребление электроэнергии по всей Украине из-за высокого уровня повреждений энергообъектов. Станции и подстанции работают на пределе, и жителей страны попросили экономно использовать электричество. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал население рассмотреть покупку генераторов, передает «Радиоточка НСН».

