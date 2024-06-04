Верховная Рада: На Украине зимой могут отключать электричество на 10 часов в сутки
4 июня 202405:35
На Украине предстоящей зимой могут отключать электричество на 10 часов в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Верховной Рады Сергея Нагорняка.
«При температуре минус 10 градусов по Цельсию мы можем быть со светом 12-14 часов и, условно говоря, 10 часов в сутки мы можем быть без света», — заявил парламентарий.
Ранее глава Минэнерго Украины заявил о сильнейшем ущербе энергосистеме страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru