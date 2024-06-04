Верховная Рада: На Украине зимой могут отключать электричество на 10 часов в сутки

На Украине предстоящей зимой могут отключать электричество на 10 часов в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Верховной Рады Сергея Нагорняка.

На Украине введут почасовые отключения электроэнергии

«При температуре минус 10 градусов по Цельсию мы можем быть со светом 12-14 часов и, условно говоря, 10 часов в сутки мы можем быть без света», — заявил парламентарий.

Ранее глава Минэнерго Украины заявил о сильнейшем ущербе энергосистеме страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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