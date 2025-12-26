Зеленский заявил, что мирный план США и Украины готов на 90%

По его словам, «по некоторым вопросам уже можно ставить точку», но главная цель - чтобы совместный 20-пунктный мирный план был готов на 100%.

«Мы должны каждой такой встречей приближать желаемый результат», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп действительно хочет урегулирования конфликта и прикладывает к этому усилия, что ценят в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

