Зеленский заявил, что мирный план США и Украины готов на 90%
Мирный план США и Украины готов практически на 90%. Как пишет Axios, об этом в преддверии встречи с американским президентом Дональдом Трампом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, «по некоторым вопросам уже можно ставить точку», но главная цель - чтобы совместный 20-пунктный мирный план был готов на 100%.
«Мы должны каждой такой встречей приближать желаемый результат», — заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп действительно хочет урегулирования конфликта и прикладывает к этому усилия, что ценят в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Не стать «хомячком»: Как прийти в форму после новогоднего застолья
- Рост интереса к отдыху в санаториях объяснили повышенным стрессом у россиян
- Зеленский заявил, что мирный план США и Украины готов на 90%
- Корректирующий правила усыновления детей законопроект призвали доработать
- Арахамия подтвердил проработку на Украине онлайн-выборов
- Возвращение Урганта на ТВ отложили до завершения СВО
- Телеграм: Отмена Рождества и русские волки в финских лесах
- Путин заявил о росте производства в России вооружений и боеприпасов
- Мантуров заявил, что Россия опережает Украину по поставкам дронов на фронт
- Россиянам рассказали, каким будет курс доллара в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru