Зеленский заявил, что мирный план США и Украины готов на 90%

Мирный план США и Украины готов практически на 90%. Как пишет Axios, об этом в преддверии встречи с американским президентом Дональдом Трампом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

СМИ: Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана по Украине

По его словам, «по некоторым вопросам уже можно ставить точку», но главная цель - чтобы совместный 20-пунктный мирный план был готов на 100%.

«Мы должны каждой такой встречей приближать желаемый результат», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп действительно хочет урегулирования конфликта и прикладывает к этому усилия, что ценят в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыДональд ТрампСШАУкраинаВладимир Зеленский

