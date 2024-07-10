На Украине сообщили о повреждении энергообъекта в Ровенской области

Энергообъект был атакован в Ровенской области на западе Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили, что ночью 10 июля в Ровно прогремели взрывы.

По данным «Укрэнерго», удару БПЛА подвергся энергообъект в области, какой именно, не уточняется. Компания подчеркнула, что в ряде районов региона обесточены промышленные и бытовые потребители.

В ночь на среду почти на всей украинской территории объявили воздушную тревогу, взрывы прозвучали в Хмельницкой области, пишет 360.ru.

