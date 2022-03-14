«А может, мы уже в Киеве?»: Кадыров напугал «интригой» украинских националистов

ИНТРИГА КАДЫРОВА

13 марта ЧГТРК «Грозный» опубликовал в своем Telegram-канале видео, где Кадырову рассказывают об операции по освобождению детдома.

«В точке передовой где мы были, до Киева осталось 7 км», - сказал собеседник чеченского лидера.

Вскоре появились сообщения на эту тему в Telegram самого Кадырова.

«Наши братья продолжают работу в киевском направлении. Сейчас они находятся в непосредственной близости от столицы Украины», - написал Рамзан Ахматович в 18:30 воскресенья.

За 30 минут до полуночи Кадыров прокомментировал высказывания советника штаба президента Украины Алексея Арестовича о том, что «если Кадыров действительно под Киевом, ВСУ его уничтожит».

«Почему "если"? Ты не видел съёмки или я должен постучать в твои двери?» - задал вопрос глава Чечни.

В следующем посте Кадыров рассказал о боевом настрое «наших ребят», готовых «катком проехать по бандеровской хунте».

«А сейчас обращение лично к Зеленскому и его шайке. Куда бы ты ни пошёл, где бы ты ни прятался, наши бойцы настигнут тебя. Они напалмом испепелят каждого твоего прихвостня, каждого, кто когда-либо посягал на жизнь мирного населения Украины», - пообещал политик.

В полвторого ночи Кадыров раскрыл, где было записано видео с его участием.

«На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент ещё ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?» - написал Кадыров.

Он также призвал украинских националистов сдаваться, отметив, что это предложение будет в силе недолго.

«Можете на минутку расслабиться, так как вам не придётся нас искать, - мы сами вас найдём. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец. Предложение все ещё в силе. Но ненадолго. Ведь с одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым», - пообещал Кадыров.

Ну а в завершение он сделал еще один намек.

«Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждём нужной команды?» - загадал загадку чеченский лидер.