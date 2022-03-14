«А может, мы уже в Киеве?»: Кадыров напугал «интригой» украинских националистов
Российская армия нанесла удар по наемникам рядом со Львовом, Кадыров записал видео в 20 км от Киева, а бандеровцы атаковали Донецк «Точкой-У».
В начале новой недели спецоперации на Украине Минобороны РФ отчиталось о ликвидации иностранных наемников в Львовской области и показало видео ракетного удара штурмовиков Су-25 по военной базе.
На этом фоне несколько резонансных заявлений сделал глава Чечни Рамзан Кадыров, отправившийся в зону боевых действий и записавший видео в непосредственной близости от Киева.
ИНТРИГА КАДЫРОВА
13 марта ЧГТРК «Грозный» опубликовал в своем Telegram-канале видео, где Кадырову рассказывают об операции по освобождению детдома.
«В точке передовой где мы были, до Киева осталось 7 км», - сказал собеседник чеченского лидера.
Вскоре появились сообщения на эту тему в Telegram самого Кадырова.
«Наши братья продолжают работу в киевском направлении. Сейчас они находятся в непосредственной близости от столицы Украины», - написал Рамзан Ахматович в 18:30 воскресенья.
За 30 минут до полуночи Кадыров прокомментировал высказывания советника штаба президента Украины Алексея Арестовича о том, что «если Кадыров действительно под Киевом, ВСУ его уничтожит».
«Почему "если"? Ты не видел съёмки или я должен постучать в твои двери?» - задал вопрос глава Чечни.
В следующем посте Кадыров рассказал о боевом настрое «наших ребят», готовых «катком проехать по бандеровской хунте».
«А сейчас обращение лично к Зеленскому и его шайке. Куда бы ты ни пошёл, где бы ты ни прятался, наши бойцы настигнут тебя. Они напалмом испепелят каждого твоего прихвостня, каждого, кто когда-либо посягал на жизнь мирного населения Украины», - пообещал политик.
В полвторого ночи Кадыров раскрыл, где было записано видео с его участием.
«На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент ещё ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?» - написал Кадыров.
Он также призвал украинских националистов сдаваться, отметив, что это предложение будет в силе недолго.
«Можете на минутку расслабиться, так как вам не придётся нас искать, - мы сами вас найдём. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец. Предложение все ещё в силе. Но ненадолго. Ведь с одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым», - пообещал Кадыров.
Ну а в завершение он сделал еще один намек.
«Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждём нужной команды?» - загадал загадку чеченский лидер.
ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: УДАР ПО НАЕМНИКАМ
Тем временем, Минобороны России представило официальные данные о ходе спецоперации на Украине.
«Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины», - сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что за ночь 14 марта российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника, а авиация уничтожила 187 объектов ВСУ.
На YouTube-канале Минобороны в понедельник обнародовали видео уничтожения штурмовой авиацией склада с боеприпасами украинских военных.
«Авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 ракетным вооружением. По результатам объективного контроля цель была уничтожена», - отметили в Минобороны.
Конашенков также сообщил, что 13 марта российские военные нанесли удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.
По его словам, в результате удара, с применением высокоточного оружия большой дальности были уничтожены «до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений».
Старичи находятся во Львовской области Украины неподалеку от границы с Польшей и в 30 км от Львова, и являются командным пунктом Яворовского полигона, подготовленного по стандартам НАТО.
По данным Минобороны, на этих объектах был развернут пункт подготовки «иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих», пишет РБК.
Генерал-майор Конашенков также сообщил, что российские войска за сутки продвинулись на Украине на 11 километров и, «продолжая наступление, вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное». Он добавил, что военные ЛНР, ранее заблокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведут бои против националистов на северо-восточных окраинах города.
«ТОЧКА-У», ДИВЕРСИЯ И ПЕРЕГОВОРЫ
Между тем, тревожные новости приходят из Донецкой области.
Буквально несколько минут назад стало известно об ударе ВСУ по центру Донецка.
«В центре Донецка возле Дома Правительства сбили украинскую ракету "Точка-У". Есть пострадавшие», - сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Между тем, в штабе территориальной обороны ДНР привели данные о 20 погибших.
«По предварительным данным, в центре Донецка на месте падения обломков ракеты ТРК "Точка-У" 20 погибших и 9 раненых. Информация уточняется», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным Минобороны РФ, украинские националисты в ходе отступления 13 марта, осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате под Донецком. На предприятии возник пожар, токсичный дым от которого распространяется на близлежащие города и села.
Как заявил в понедельник в эфире телеканала «Россия-24» замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, начать тушение пожара пока невозможно.
«Это химическое предприятие. Действующее. (…) Авдеевка - здесь рукой подать от Донецка. Это и Авдеевку накроет, а если ветер будет в нашу сторону, то и окраины, это Куйбышевский, Киевский районы Донецка, также может зацепить Ясиноватую. Поэтому ситуация очень сложная», - признался Басурин.
Он предупредил, что, «если все это начнет распространяться», может произойти «гуманитарно-химическая» катастрофа.
Между тем, 14 марта должен пройти новый раунд российско-украинских переговоров. Они пройдут в формате видеосвязи, подтвердил накануне ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Член украинской делегации Давид Арахамия сообщил местными СМИ, что переговоры начнутся в 10:30, однако на момент выхода материала об их результатах ничего не известно.
Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе видеообращения, что «у нашей делегации есть четкое задание - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ожидают люди».
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