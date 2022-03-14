Кадыров раскрыл данные о своем местонахождении на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о своём местонахождении на Украине, сообщает RT.

СМИ рассказали о прибытии Кадырова в зону российской спецоперации

По словам политика, «на днях» он находился в 20 км от Киева. В настоящее время он «ещё ближе». Кадыров предложил догадаться, «насколько близко мы приблизились».

Как считает глава Чечни, разведку Службы безопасности Украины обучают по устаревшей методике.

Ранее Кадыров сообщил, что намерен «постучать в двери» советнику главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексею Арестовичу.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаРамзан Кадыров
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