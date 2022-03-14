Минобороны: Российские войска вывели из строя 3920 украинских военных объектов

Как отметил представитель оборонного ведомства, российские военные уничтожили 1 267 танков и боевых бронированных машин, 1 028 единиц специальной военной автомобильной техники, 457 минометов и орудий полевой артиллерии, 143 беспилотника, 124 реактивные системы залпового огня.

При этом за сутки российская сторона поразила 187 объектов Вооруженных сил Украины. Кроме того, за ночь авиация и ПВО России сбили четыре украинских беспилотника, пишет РИА ФАН.

В Минобороны добавили, что российские военные за сутки продвинулись на 11 км и вышли на рубеж населенных пунктов Сладкое, Водяное, Степное, Тарамчук, Славное, отмечают Известия.

