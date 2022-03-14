Минобороны: Российские войска вывели из строя 3920 украинских военных объектов
Вооруженные силы РФ за время специальной военной операции вывели из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Как отметил представитель оборонного ведомства, российские военные уничтожили 1 267 танков и боевых бронированных машин, 1 028 единиц специальной военной автомобильной техники, 457 минометов и орудий полевой артиллерии, 143 беспилотника, 124 реактивные системы залпового огня.
При этом за сутки российская сторона поразила 187 объектов Вооруженных сил Украины. Кроме того, за ночь авиация и ПВО России сбили четыре украинских беспилотника, пишет РИА ФАН.
В Минобороны добавили, что российские военные за сутки продвинулись на 11 км и вышли на рубеж населенных пунктов Сладкое, Водяное, Степное, Тарамчук, Славное, отмечают Известия.
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