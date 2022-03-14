ДНР: В Донецке погибли 20 человек при атаке ВСУ по Донецку
Двадцать мирных жителей погибли, еще девять ранены из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты «Точка-У». Об этом заявляет штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале. Уточняется, что это предварительные данные.
Мэр города Алексей Кулемзин ранее в понедельник сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка была сбита украинская ракета «Точка-У».
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что среди погибших есть дети, а сбитая над городом ракета была кассетного типа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru