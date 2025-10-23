Мурадян заявил НСН, что запрет ЕС на предоставление туристических услуг в РФ – это глупая и популистская мера.

«Как такового организованного туризма Евросоюза в России нет. Есть поездки по туристическим визам, но туризма нет, поэтому это дискриминационная мера бьет не по доходам России от европейских туристов, а по свободе выбора и передвижения, по тем ценностям, которые декларирует Евросоюз для своих граждан. Они взяли и ограничили им свободу перемещения в одну из самых интересных туристических стран, куда они активно ездят. Российские туроператоры не испытывают никакого волнения. В России сейчас не в тренде организованный турпоток из Европы. Очень глупая и популистская мера, не имеющая, как обычно, ни механизма контроля, ни реальности исполнения. Это инициатива Эстонии, у которой общие границы с Россией. Скорее всего, таким образом, ударили по русскоязычному населению этой страны, нежели чем по реальному туризму», - пояснил Мурадян.

По его словам, непонятно, как ЕС будет ограничивать европейский бизнес в реализации туристических услуг в России.