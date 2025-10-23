«Ограничили сами себя»: По кому ударят «туристические» санкции ЕС

Запрет ЕС на предоставление туристических услуг в Россию ударит в первую очередь по правам самих европейцев, объяснил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Вводя запрет на предоставление туристических услуг в РФ, ЕС бьет не по доходам России от европейских туристов, а по свободе выбора и передвижения своих граждан, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

В рамках 19-го пакета санкций Европейский союз ввел запрет на предоставление туристических услуг в России, сообщает Министерство иностранных дел Эстонии. Как пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов, речь идет о запрете для европейских туристических компаний организовывать поездки граждан ЕС в Россию. Данная мера может существенно ограничить возможности граждан Евросоюза по организации поездок в Россию, хотя на текущий момент фактических препятствий для их въезда нет.

Мурадян заявил НСН, что запрет ЕС на предоставление туристических услуг в РФ – это глупая и популистская мера.

«Как такового организованного туризма Евросоюза в России нет. Есть поездки по туристическим визам, но туризма нет, поэтому это дискриминационная мера бьет не по доходам России от европейских туристов, а по свободе выбора и передвижения, по тем ценностям, которые декларирует Евросоюз для своих граждан. Они взяли и ограничили им свободу перемещения в одну из самых интересных туристических стран, куда они активно ездят. Российские туроператоры не испытывают никакого волнения. В России сейчас не в тренде организованный турпоток из Европы. Очень глупая и популистская мера, не имеющая, как обычно, ни механизма контроля, ни реальности исполнения. Это инициатива Эстонии, у которой общие границы с Россией. Скорее всего, таким образом, ударили по русскоязычному населению этой страны, нежели чем по реальному туризму», - пояснил Мурадян.

По его словам, непонятно, как ЕС будет ограничивать европейский бизнес в реализации туристических услуг в России.

«По статистике, лидером по количеству выданных электронных виз в Россию является Германия. Вызывает вопросы, почему об этом заявил только МИД Эстонии. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, конечно, имеет отношение к этой стране самое прямое, но сам пакет еще никто не видел. Непонятно, как в принципе Европейский Союз будет ограничивать европейский бизнес в реализации туристических услуг в России? Туристические услуги в России — это не пакетные туры в Москву или Санкт-Петербург, а это набор отдельных элементов: гостиницы, авиабилеты, трансферы. И надо понимать, что прямых финансовых взаимоотношений у Евросоюза с Россией нет. Соответственно, покупая путешествие в Россию, за билет вы заплатите либо турецкому, либо ближневосточному перевозчику, а покупая гостиницу, скорее всего, вы ее забронируете через международный агрегатор, работающий с Россией и имеющий возможность оплачивать эти операции», - пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что количество поездок иностранцев в Россию выросло на 8,2% в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
