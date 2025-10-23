«Ограничили сами себя»: По кому ударят «туристические» санкции ЕС
Запрет ЕС на предоставление туристических услуг в Россию ударит в первую очередь по правам самих европейцев, объяснил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Вводя запрет на предоставление туристических услуг в РФ, ЕС бьет не по доходам России от европейских туристов, а по свободе выбора и передвижения своих граждан, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
В рамках 19-го пакета санкций Европейский союз ввел запрет на предоставление туристических услуг в России, сообщает Министерство иностранных дел Эстонии. Как пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов, речь идет о запрете для европейских туристических компаний организовывать поездки граждан ЕС в Россию. Данная мера может существенно ограничить возможности граждан Евросоюза по организации поездок в Россию, хотя на текущий момент фактических препятствий для их въезда нет.
Мурадян заявил НСН, что запрет ЕС на предоставление туристических услуг в РФ – это глупая и популистская мера.
«Как такового организованного туризма Евросоюза в России нет. Есть поездки по туристическим визам, но туризма нет, поэтому это дискриминационная мера бьет не по доходам России от европейских туристов, а по свободе выбора и передвижения, по тем ценностям, которые декларирует Евросоюз для своих граждан. Они взяли и ограничили им свободу перемещения в одну из самых интересных туристических стран, куда они активно ездят. Российские туроператоры не испытывают никакого волнения. В России сейчас не в тренде организованный турпоток из Европы. Очень глупая и популистская мера, не имеющая, как обычно, ни механизма контроля, ни реальности исполнения. Это инициатива Эстонии, у которой общие границы с Россией. Скорее всего, таким образом, ударили по русскоязычному населению этой страны, нежели чем по реальному туризму», - пояснил Мурадян.
По его словам, непонятно, как ЕС будет ограничивать европейский бизнес в реализации туристических услуг в России.
«По статистике, лидером по количеству выданных электронных виз в Россию является Германия. Вызывает вопросы, почему об этом заявил только МИД Эстонии. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, конечно, имеет отношение к этой стране самое прямое, но сам пакет еще никто не видел. Непонятно, как в принципе Европейский Союз будет ограничивать европейский бизнес в реализации туристических услуг в России? Туристические услуги в России — это не пакетные туры в Москву или Санкт-Петербург, а это набор отдельных элементов: гостиницы, авиабилеты, трансферы. И надо понимать, что прямых финансовых взаимоотношений у Евросоюза с Россией нет. Соответственно, покупая путешествие в Россию, за билет вы заплатите либо турецкому, либо ближневосточному перевозчику, а покупая гостиницу, скорее всего, вы ее забронируете через международный агрегатор, работающий с Россией и имеющий возможность оплачивать эти операции», - пояснил эксперт.
Ранее стало известно, что количество поездок иностранцев в Россию выросло на 8,2% в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В КГБ Белоруссии заявили о подготовке в ЕС освободительной армии
- В школах призвали создать методический отдел в помощь психологам
- Бузова сравнила Буланову с бутербродом, гречкой и сосисками
- Захарова: МИД РФ готов продолжить диалог с Вашингтоном
- «Ограничили сами себя»: По кому ударят «туристические» санкции ЕС
- Психолог назвала симптомы буллинга у детей
- «Полный мрак»: Захарова раскритиковала ЕС за отказ от газа из России
- Омбудсмен Володарский заявил о моббинге в педагогических коллективах
- В МИД РФ назвали контрпродуктивным решение США о новых антироссийских санкциях
- ВС РФ поразили снабжающие предприятия ВПК Украины объекты энергетики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru