Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12 человек
23 октября 202516:33
Число погибших при взрыве предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
По его словам, местонахождение ещё 10 сотрудников предприятия уточняется.
«МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия», - написал он.
Взрыв и возгорание на предприятии в Копейске произошли в ночь на 23 откября. Ранее сообщалось о 10 погибших и 19 пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
