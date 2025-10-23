Актеру Борису Щербакову сделали операцию на сердце

По её словам, она настояла на том, чтобы 75-летний актёр прошёл обследование. В итоге в Бакулевке выяснили, что у Щербакова узкий проход в сосудах, что стало причиной слабого тока крови.

«Это малоинвазивная операция, через прокол в сосуде. Пошла успешно... Боря чувствует себя хорошо», - отметила Бронзова.

Она добавила, что в ближайшие дни артиста выпишут.

Ранее Щербаков попал в больницу после падения, у него был диагностирован перелом шейки бедренной кости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

