Актеру Борису Щербакову сделали операцию на сердце
Народный артист РФ Борис Щербаков перенёс операцию на сердце. Об этом «Комсомольской правде» заявила его супруга Татьяна Бронзова.
По её словам, она настояла на том, чтобы 75-летний актёр прошёл обследование. В итоге в Бакулевке выяснили, что у Щербакова узкий проход в сосудах, что стало причиной слабого тока крови.
«Это малоинвазивная операция, через прокол в сосуде. Пошла успешно... Боря чувствует себя хорошо», - отметила Бронзова.
Она добавила, что в ближайшие дни артиста выпишут.
Ранее Щербаков попал в больницу после падения, у него был диагностирован перелом шейки бедренной кости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
