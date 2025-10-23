Путин пошутил, что Голикова ему «всю плешь проела»

Вице-премьер Татьяна Голикова постоянно работает над вопросами финансовой поддержки семьей. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимр Путин.

Путин поручил подумать над развитием в РФ системы яслей

На заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики глава государства пошутил, что Голикова ему «всю плешь проела» с вопросами поддержки семей с детьми.

«И это правильно, без этого очень трудно решать демографические проблемы», — подчеркнул он.

Ранее Путин указал, что однозначным приоритетом и важнейшим направлением национальных проектов является поддержка семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:СемьяГосподдержкаВладимир ПутинТатьяна Голикова

