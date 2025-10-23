Пешеходы являются виновниками половины всех аварий, поэтому их надо серьезнее штрафовать за нарушение ПДД, рассказал глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с НСН.

В Совете Федерации сенаторы предложили усилить контроль за правонарушениями пешеходов на дорогах. Для этого планируют использовать видеокамеры, систему распознавания лиц и биометрию. Такой инструмент позволит фиксировать нарушения и отправлять человеку штраф автоматически. Канаев указал на главные проблемы в этой сфере прямо сейчас.