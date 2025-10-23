Автомобилисты обвинили пешеходов в половине всех аварий
По статистике, каждый второй аварийный случай происходит по вине пешеходов, заявил НСН Сергей Канаев.
Пешеходы являются виновниками половины всех аварий, поэтому их надо серьезнее штрафовать за нарушение ПДД, рассказал глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с НСН.
В Совете Федерации сенаторы предложили усилить контроль за правонарушениями пешеходов на дорогах. Для этого планируют использовать видеокамеры, систему распознавания лиц и биометрию. Такой инструмент позволит фиксировать нарушения и отправлять человеку штраф автоматически. Канаев указал на главные проблемы в этой сфере прямо сейчас.
«На сегодняшний момент проблема перехода пешеходами дороги в неположенном месте очень серьезная. Сотрудники ГИБДД не хотят связываться именно с пешеходами. Их в обязательном порядке нужно идентифицировать, а это либо везти в отделение, либо человек должен добровольно предъявить паспорт. Есть и проблема с ответственностью и наказанием. На сегодняшний момент в 50% ДТП четко установлена вина пешеходов. Во всех остальных вина автомобилистов. Удивительно еще и то, что 70% виновников как за рулем, так и на улице, были в состоянии алкогольного опьянения», — отметил он.
Канаев добавил, что не хотел бы повторять сцены из антиутопий.
«Здесь возможно установить камеры фотофиксации, которые бы определяли нарушителей по биометрии. Но у нас не так много людей, которые прошли эту процедуру. Тогда это будет как в мрачных фильмах, где все носят браслеты, по которым можно идентифицировать каждого. Сегодня уже есть технические возможности, чтобы следить за каждым человеком, но стоит ли строить такое будущее? Надо просто строже к этому относиться, как уже в Европе и США, а не изобретать какие-то особенные решения», — указал он.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН выступил против штрафов для пешеходов, которые переходят дорогу в наушниках.
