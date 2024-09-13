Приток иностранных туристов в Россию достиг максимума за два года

При этом месяцем ранее в Россию приехали 1,02 млн зарубежных гостей. В последний раз столь массовый интерес к России иностранцы проявляли в сентябре 2022 года — тогда в стране также побывали 1,05 млн человек.

Всего за восемь месяцев 2024 года в Россию приезжали 6,07 млн туристов из-за рубежа. Для сравнения — за тот же период прошлого года в стране побывали 5,27 млн иностранных гостей, в январе-августе 2022 года — 5,75 млн человек.

Ранее вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что российские туристы осенью отправятся в ОАЭ, Египет и Таиланд.

