Приток иностранных туристов в Россию достиг максимума за два года
Приток иностранных туристов в Россию повторил рекорд двухлетней давности — в августе 2024 года страну посетили 1,05 млн путешественников из-за рубежа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росстат.
При этом месяцем ранее в Россию приехали 1,02 млн зарубежных гостей. В последний раз столь массовый интерес к России иностранцы проявляли в сентябре 2022 года — тогда в стране также побывали 1,05 млн человек.
Всего за восемь месяцев 2024 года в Россию приезжали 6,07 млн туристов из-за рубежа. Для сравнения — за тот же период прошлого года в стране побывали 5,27 млн иностранных гостей, в январе-августе 2022 года — 5,75 млн человек.
Ранее вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что российские туристы осенью отправятся в ОАЭ, Египет и Таиланд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru