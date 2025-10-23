«Форум свободной России» признали террористической и экстремистской организацией

«Террористическое сообщество — организация «Форум свободной России», — указано в перечне ведомства.

Генпрокуратура РФ указала, что деятельность «Форума» представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ, в итоге признав организацию нежелательной.

Ранее в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга было включено признанное в РФ экстремистским и запрещённое «Международное движение сатанизма», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

