«Форум свободной России» признали террористической и экстремистской организацией
Литовский «Форум свободной России» включили в перечень экстремистских и террористических организаций. Об этом сообщает Росфинмониторинг.
«Террористическое сообщество — организация «Форум свободной России», — указано в перечне ведомства.
Генпрокуратура РФ указала, что деятельность «Форума» представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ, в итоге признав организацию нежелательной.
Ранее в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга было включено признанное в РФ экстремистским и запрещённое «Международное движение сатанизма», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Стакан кефира на ужин»: Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ
- Путин: Россия создаст суверенный ИИ
- Песков не стал комментировать ситуацию со встречей Путина и Трампа
- «Становлюсь алмазом!»: Светлана Сурганова о новом альбоме и уральских сюрпризах
- Путин предложил в 2027 году провести в РФ «Год географии»
- Актеру Борису Щербакову сделали операцию на сердце
- «Форум свободной России» признали террористической и экстремистской организацией
- В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали 12 мирных жителей
- Автомобилисты обвинили пешеходов в половине всех аварий
- Европротокол за 300: Водители поддержали расширение лимита европротокола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru