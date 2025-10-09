При этом Ozon Travel фиксирует значительный рост спроса на ранние бронирования отелей и курортов на новогодние праздники — почти в три раза год к году, сообщил НСН эксперт Российского союза туриндустрии, представитель пресс-службы Ozon Кирилл Кузьмин.

«В топ-5 по спросу традиционно входят Краснодарский край (рост в 5 раз год к году) и Большой Сочи (рост в 2,8 раза), Москва (в 2,4 раза), Татарстан (в 3,4 раза), а также Калининград (в 2,2 раз). При этом взрывной рост, в десятки раз, наблюдается на поездки в Новосибирск, Рязань, Ессентуки, Вологду и Воронеж. Эти города соответствуют тренду на «тихий туризм» — отдых в уединенных местах, где можно насладиться зимней природой и посетить исторические памятники. В зимнее время наши клиенты обычно предпочитают приезжать в регионы страны, чтобы покататься на горных лыжах и посетить термальные источники», - уточнил собеседник НСН.

По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, первая пятерка по спросу на новогодний отдых неизменна уже много лет.