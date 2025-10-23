Гимнастка Мельникова завоевала первую золотую медаль для сборной РФ с 2021 года

Как пишет RT, на проходящем в Джакарте чемпионате мира по спортивной гимнастике россиянка стала победительницей в индивидуальном многоборье.

На мировом первенстве, которое стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва, Мельникова получила от судей 55,066 балла. Второй стала Лиэнн Вонг из США, а третьей - китаянка Чжан Цинъин.

Ранее российские дзюдоисты завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на Кубке Европы в Малаге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

