Гимнастка Мельникова завоевала первую золотую медаль для сборной РФ с 2021 года
Олимпийская чемпионка по гимнастике Ангелина Мельникова завоевала первую медаль для сборной России с 2021 года.
Как пишет RT, на проходящем в Джакарте чемпионате мира по спортивной гимнастике россиянка стала победительницей в индивидуальном многоборье.
На мировом первенстве, которое стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва, Мельникова получила от судей 55,066 балла. Второй стала Лиэнн Вонг из США, а третьей - китаянка Чжан Цинъин.
Ранее российские дзюдоисты завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на Кубке Европы в Малаге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
