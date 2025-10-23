Лимит ущерба, при котором ДТП может быть оформлено без сотрудников Госавтоинспекции, предложено увеличить до 300 тысяч рублей. Соответствующие поправки в закон «Об ОСАГО» разработали депутаты Госдумы. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности парламента. Напомним, в июле уже этот лимит повышался со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Шумский положительно оценил предложение парламентариев, поскольку оно позволит реже вызывать сотрудников ГИБДД.

«Я одобряю любое повышение лимита, потому что чем меньше люди будут вызывать сотрудников ГАИ, тем проще. Люди с пистолетами в руках не должны выезжать на ДТП, которые связаны просто с “железом”. Нигде в мире так не происходит. Это вопрос безопасности и сокращения заторов. Среднюю выплату при мелких ДТП назвать сложно — все зависит от модели автомобиля», — сказал Шумский.

Напомним, лимит ущерба по европротоколу в 2025 году зависит от конкретных условий ДТП. Так, лимит в 400 тысяч рублей является максимальным при отсутствии разногласий между участниками и наличии фотофиксации ДТП через приложение («Госуслуги Авто», «Помощник ОСАГО» и другие). Лимит при наличии разногласий между участниками, но при условии фотофиксации обстоятельств ДТП через приложение составляет 200 тысяч рублей. Именно этот лимит и предлагается увеличить до 300 тысяч рублей. В случае же заполнения бумажного бланка европротокола без фотофиксации или отсутствия фотофиксации при наличии разногласий лимит составляет 100 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу через сайты и мобильные приложения страховщиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

