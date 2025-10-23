В Москве завершились съемки роуд-муви «Без оглядки». Режиссером проекта выступила Наталия Кончаловская, дочь Андрея Кончаловского. Главные роли исполнили Анна Пересильд и Дарья Алыпова, известная широкому зрителю по сериалу «Трудные подростки». Шалашина отметила, что команда проекта долго не могла найти актрису на одну из главных ролей. В итоге Анна Пересильд, которая прежде уже работала с Наталией Кончаловской, сама заявила о своем желании принять участие в картине.

«Подготовительный процесс занял с учетом кастинга четыре месяца. Мы очень долго искали актрис. Первую часть кастинга мы начали еще до презентации проекта в Министерстве культуры. Отобрали двух актрис, сняли с ними небольшой ролик. В так называемом тизере снималась Дарья Алыпова, которая и исполняет одну из главных ролей. Когда мы выиграли питчинг в Министерстве культуры, снова запустили кастинг. Долго искали актрису на главную роль. Были очень рады, когда Аня Пересильд, работавшая с режиссером Наташей Кончаловской на ее режиссерском дебюте "Первый снег", прочитала сценарий, позвонила и сказала, что хотела бы попробовать воплотить этого персонажа на экране. Аня очень редко берет роли, нам было тем более приятно, что после прочтения сценария она была очень вдохновлена историей», - рассказала она.