Россиянам рассказали, как справиться с зависимостью от спреев для носа

Если человек уже чувствует, что он становится зависим от спреев, лучше обратиться к доктору, заявил в беседе с НСН отоларинголог высшей категории Алексей Кошелев.

Если насморк не проходит более 10 дней, то следует обратиться к специалисту, заявил НСН отоларинголог высшей категории Алексей Кошелев.

Эпидемия зависимости от назальных спреев накрыла Россию — только в этом году россияне потратили на них 42 миллиарда рублей, сообщил ранее Telegram-канал Baza. Чаще всего зависимость начинается в период болезни — сначала люди лечат насморк, а потом не могут отказаться от препаратов. Самую тяжелую зависимость вызывают спреи с ксилометазолином. Кошелев объяснил рост потребления спреев увеличением числа патологий носа и его пазух.

«Рост потребления спреев связан с ростом патологий носа и его пазух, с началом сезона гриппа и ОРВИ, с ростом аллергических и хронических заболеваний. Люди относятся к назальным спреям достаточно легко. Они считают, что это простые и безопасные капельки. Люди не читают инструкции, а там написано, что пользоваться такими спреями можно ограниченное количество времени. Детям — не более 5-7 дней, взрослым — не более 10 дней. Если насморк не проходит более 10 дней, то следует обратиться к специалисту. Это не всегда так просто. Иногда потребуется пройти нескольких врачей, в том числе, отоларингологов и аллергологов», — отметил специалист.
По его словам, иногда проблема решается только операционным путем.

«Заменители капель действительно есть, они выписываются по рецепту. В нашей стране без рецепта иногда можно купить топические стероиды для носа, которые относительно безопасны. Если человек уже чувствует, что он становится зависим от спреев, лучше обратиться к доктору. У нас в стране это бесплатно и не так дорого, если это коммерческая медицина. И специалист уже определит объем проблемы. Если человек капает в нос несколько лет и простой отказ от капель ему не помогает, врач может предложить различные варианты, включая операционное лечение. Такая практика является довольно частой. Существует несколько вариантов такого лечения» — рассказал Кошелев.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОперацияЛечениеВрачиЗдоровье

