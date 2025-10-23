Эпидемия зависимости от назальных спреев накрыла Россию — только в этом году россияне потратили на них 42 миллиарда рублей, сообщил ранее Telegram-канал Baza. Чаще всего зависимость начинается в период болезни — сначала люди лечат насморк, а потом не могут отказаться от препаратов. Самую тяжелую зависимость вызывают спреи с ксилометазолином. Кошелев объяснил рост потребления спреев увеличением числа патологий носа и его пазух.



«Рост потребления спреев связан с ростом патологий носа и его пазух, с началом сезона гриппа и ОРВИ, с ростом аллергических и хронических заболеваний. Люди относятся к назальным спреям достаточно легко. Они считают, что это простые и безопасные капельки. Люди не читают инструкции, а там написано, что пользоваться такими спреями можно ограниченное количество времени. Детям — не более 5-7 дней, взрослым — не более 10 дней. Если насморк не проходит более 10 дней, то следует обратиться к специалисту. Это не всегда так просто. Иногда потребуется пройти нескольких врачей, в том числе, отоларингологов и аллергологов», — отметил специалист.