В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали 12 мирных жителей
Белгородская область подверглась массированным атакам беспилотников ВСУ. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате ранения получили 12 мирных жителей. В частности, шесть человек пострадали в селе Стрелецкое Белгородского района, где украинские дроны дважды атаковали коммерческий объект.
В Белгороде целью беспилотника стала остановка общественного транспорта. В результате пострадали шесть мирных жителей: пять женщин и 17-летний парень.
Ранее Гладков заявил, что при ударе беспилотника был ранен глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителей Белоруссии предупредили о готовящемся нападении из Европы
- Астроном Петрукович: Взрывы на Солнце будут происходить еще два-три года
- Путин заявил, что встреча с Трампом в Венгрии «переносится»
- «Стакан кефира на ужин»: Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ
- Путин: Россия создаст суверенный ИИ
- Песков не стал комментировать ситуацию со встречей Путина и Трампа
- «Становлюсь алмазом!»: Светлана Сурганова о новом альбоме и уральских сюрпризах
- Путин предложил в 2027 году провести в РФ «Год географии»
- Актеру Борису Щербакову сделали операцию на сердце
- «Форум свободной России» признали террористической и экстремистской организацией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru