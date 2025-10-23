В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали 12 мирных жителей

Белгородская область подверглась массированным атакам беспилотников ВСУ. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения после обстрела ВСУ

По его словам, в результате ранения получили 12 мирных жителей. В частности, шесть человек пострадали в селе Стрелецкое Белгородского района, где украинские дроны дважды атаковали коммерческий объект.

В Белгороде целью беспилотника стала остановка общественного транспорта. В результате пострадали шесть мирных жителей: пять женщин и 17-летний парень.

Ранее Гладков заявил, что при ударе беспилотника был ранен глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияБелгородская областьБеспилотникиВСУ

