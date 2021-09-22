Вылет есть, но есть ли смысл? Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами
Представители туриндустрии в интервью НСН рассказали, куда можно полететь отдохнуть и не вылететь при этом "в трубу".
С 1 октября 2021 года решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Россия возобновляет авиаперелеты с несколькими странами. Список доступных пополнят Дания, Джибути, Новая Зеландия, Перу и ЮАР. Кроме того, числа рейсов увеличится на маршрутах в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЭ и Таджикистан.
Но из указанных выше стран вряд ли какая-то будет пользоваться особым спросом у путешественников. Новая Зеландия и Перу с ЮАР – из-за существенной отдаленности. Открыта Дания, но в числе приоритетных у наших туристов она не значится. А уж о Джибути - что говорить – многие и не слышали.
Даже в Египет наши люди не очень-то активно едут. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН заявила, что некогда популярная страна пляжного туризма в ближайшее время не сможет догнать Турцию по количеству отдыхающих россиян.
«По наши данным с начала года там отдохнуло более 240- 250 тысяч человек. До закрытия Египта в 2015 году это был поток в 2,3 миллиона. Поток несопоставим сейчас. Египет всегда был самым дешевым направлением на массовом туристическом рынке, на данный момент в силу ограничений на рейсы стоимость отдыха в Египте в 2-2,5 раза выше, чем ожидали туристы и компании. Средняя стоимость составляет порядка 50-60 тысяч рублей на человека, на неделю с размещением в четырехзвездочной гостинице», - рассказала она.
И в нынешней ситуации вариантов для отдыха в теплой стране не так много. Но найти хороший тур всегда можно, уверил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«Если говорить про заграницу, самое бюджетное, что сейчас есть – это все равно Турция. Она ожидаемо сейчас самая востребованная у наших туристов. Можно найти какие-то достойные предложения на Кипре и в Греции. При этом я не беру в расчет те страны, где нет массового потока туристов – например, Черногорию и Болгарию», - сказал вице-президент РСТ.
Открыты Мальдивы, но не всем по карману там отдых. Так бюджетное размещение локальных островов, на которых живут местные жители, обойдется в 120 тысяч рублей на неделю за двоих, проживание в гостинице обойдем в два раза дороже.
На фоне четвертой волне коронавируса, которую прогнозируют ученые, популярным становится так называемый «вакционный туризм».
Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе c Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что уже воспользовался этой возможностью и отправился в вакцинный тур.
«Я сам слетал, и это обошлось мне: в билет на самолет туда и обратно, плюс 150 евро», - заявил собеседник НСН.
По словам Канторовича, есть смысл отправиться в вакцинный тур, чтобы расширить географию поездок с учетом того, что российские вакцины не признаны ВОЗ, и многие страны не принимают сертификат о вакцинации этими препаратами.
«Вряд ли туроператора, который продает эту услугу, заботит мотивация. Я могу сказать про себя, что абсолютно доверяю "Спутнику V", я им привит. И я это сделал для того, чтобы расширить географию полётов. Кроме того, сейчас в научных изданиях достаточно много публикаций о том, что смешение вакцин вполне целесообразно для усиления иммунитета. Поэтому, лично у меня два мотива – расширить географию и сделать сочетание "Спутника" и не "Спутника"», - отметил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России.
Впрочем, наверное, самым разумным вариантом сегодня будет оставаться в родной стране, чтобы сохранить здоровье свое и окружающих.
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