Вылет есть, но есть ли смысл? Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

Даже в Египет наши люди не очень-то активно едут. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН заявила, что некогда популярная страна пляжного туризма в ближайшее время не сможет догнать Турцию по количеству отдыхающих россиян.

«По наши данным с начала года там отдохнуло более 240- 250 тысяч человек. До закрытия Египта в 2015 году это был поток в 2,3 миллиона. Поток несопоставим сейчас. Египет всегда был самым дешевым направлением на массовом туристическом рынке, на данный момент в силу ограничений на рейсы стоимость отдыха в Египте в 2-2,5 раза выше, чем ожидали туристы и компании. Средняя стоимость составляет порядка 50-60 тысяч рублей на человека, на неделю с размещением в четырехзвездочной гостинице», - рассказала она.

И в нынешней ситуации вариантов для отдыха в теплой стране не так много. Но найти хороший тур всегда можно, уверил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Если говорить про заграницу, самое бюджетное, что сейчас есть – это все равно Турция. Она ожидаемо сейчас самая востребованная у наших туристов. Можно найти какие-то достойные предложения на Кипре и в Греции. При этом я не беру в расчет те страны, где нет массового потока туристов – например, Черногорию и Болгарию», - сказал вице-президент РСТ.

Открыты Мальдивы, но не всем по карману там отдых. Так бюджетное размещение локальных островов, на которых живут местные жители, обойдется в 120 тысяч рублей на неделю за двоих, проживание в гостинице обойдем в два раза дороже.

На фоне четвертой волне коронавируса, которую прогнозируют ученые, популярным становится так называемый «вакционный туризм».

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе c Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что уже воспользовался этой возможностью и отправился в вакцинный тур.

«Я сам слетал, и это обошлось мне: в билет на самолет туда и обратно, плюс 150 евро», - заявил собеседник НСН.

По словам Канторовича, есть смысл отправиться в вакцинный тур, чтобы расширить географию поездок с учетом того, что российские вакцины не признаны ВОЗ, и многие страны не принимают сертификат о вакцинации этими препаратами.

«Вряд ли туроператора, который продает эту услугу, заботит мотивация. Я могу сказать про себя, что абсолютно доверяю "Спутнику V", я им привит. И я это сделал для того, чтобы расширить географию полётов. Кроме того, сейчас в научных изданиях достаточно много публикаций о том, что смешение вакцин вполне целесообразно для усиления иммунитета. Поэтому, лично у меня два мотива – расширить географию и сделать сочетание "Спутника" и не "Спутника"», - отметил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России.

Впрочем, наверное, самым разумным вариантом сегодня будет оставаться в родной стране, чтобы сохранить здоровье свое и окружающих.

