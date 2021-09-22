Россиянам посоветовали две страны для «вакцинного туризма»
Первый вице-президент АТОР рассказал «Радиоточке НСН», что сам уже слетал в вакцинный тур и оценил его по достоинству.
Туроператоры начали предлагать российским туристам вакцинные туры за рубеж, чтобы путешественники могли привиться препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). О такой возможности рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она отметила, что задержка с признанием ВОЗ российских вакцин подталкивает некоторых россиян искать возможности привиться препаратом, который даёт возможность путешествовать в большинство стран мира.
Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе c Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что уже воспользовался этой возможностью и отправился в вакцинный тур.
«Я сам слетал, и это обошлось мне: в билет на самолет туда и обратно, плюс 150 евро», - заявил собеседник НСН.
По словам Канторовича, есть смысл отправиться в вакцинный тур, чтобы расширить географию поездок с учетом того, что российские вакцины не признаны ВОЗ, и многие страны не принимают сертификат о вакцинации этими препаратами.
«Вряд ли туроператора, который продает эту услугу, заботит мотивация. Я могу сказать про себя, что абсолютно доверяю "Спутнику V", я им привит. И я это сделал для того, чтобы расширить географию полётов. Кроме того, сейчас в научных изданиях достаточно много публикаций о том, что смешение вакцин вполне целесообразно для усиления иммунитета. Поэтому, лично у меня два мотива – расширить географию и сделать сочетание "Спутника" и не "Спутника"», - отметил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России.
Резюмируя, Канторович подчеркнул, что желающим отправиться в вакцинные туры стоит обратить внимание на Хорватию и Сербию, куда наших туристов и так свободно пускают.
«Можно делать и в других странах, но туда проблематично попасть, чтобы вакцинироваться. А вот в эти страны попасть не проблема. И там за деньги можно привиться», - заключил собеседник НСН.
Добавим, Майя Ломидзе также ранее заявила, что наибольшим спросом у туристов пользуются вакцинные туры в Сербию. Страна бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm (на выбор).
Помимо этого, направление для россиян безвизовое и есть регулярное авиасообщение. Для поездки в Сербию потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанным не ранее чем за 48 часов до въезда в страну. Стоимость тура без перелета начинается от 21 тысячи рублей на человека, с перелетом – от 50 тысяч.
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