РФ возобновляет авиасообщения с пятью странами 1 октября

Так, с 5 октября авиаперелеты вновь будут доступны с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР.

Кроме того, числа рейсов увеличится на маршрутах в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЭ и Таджикистан.

Между тем, приостановка авиасообщения между РФ и Танзанией продлевается до 1 ноября.

