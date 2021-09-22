РФ возобновляет авиасообщения с пятью странами 1 октября

Россия возобновляет авиаперелеты с пятью странами по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

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Так, с 5 октября авиаперелеты вновь будут доступны с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР.

Кроме того, числа рейсов увеличится на маршрутах в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЭ и Таджикистан.

Между тем, приостановка авиасообщения между РФ и Танзанией продлевается до 1 ноября.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Авиасообщение
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