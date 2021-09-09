РСТ: Кешбэк – лучшее, что придумала Россия для туризма со времен СССР

Бизнес и потребители ждут продолжения программы стимулирования спроса, заявил почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в пресс-центре НСН.

«Финансирование программы на этот год заканчивается и дальше, конечно, бизнес и потребители ждут ее продолжения, для рынка очень важно, чтобы программа продолжилась в этом году, чтобы люди могли купить межсезонье. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы программа была дофинансирована в этом году и чтобы разрешили покупать не только, как в начале этого года, до 10 января, а чтобы люди могли купить на всю глубину низкого сезона будущего года. Это инструмент во многом уникальный в том виде, в каком он действует в России вместе с платежной системой «Мир». Это лучшее, что придумала Россия с точки зрения стимулирования спроса за весь постсоветский период. Приходится слышать, что программа разогревает цены на гостиницы. Это может происходить, если ее принимать неправильно. Если программу применять в активный сезон, конечно, она будет стимулировать рост цен на услуги размещения в условиях их дефицита, но в низкий сезон она цены не разгонит», - объяснил он.

Из-за небольшого туристического потока страна теряет десятки миллиардов долларов, заявил ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в пресс-центре НСН.

