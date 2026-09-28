В SuperJob раскрыли, какие компании сталкиваются с гостингом от соискателей

Потенциальный работник не обязан объяснять причины отказа от предложения заключить трудовой договор компании, а вот работодатель по закону должен раскрыть, почему отказывает сотруднику, будь то начальный этап в цепочке трудоустройства или уже финальный. Об этом НСН рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Все больше работодателей в России сталкивается с ситуацией, когда соискатели, успешно прошедшие собеседования и получившие оффер, не выходят на работу. Так поступает каждый десятый потенциальный сотрудник, согласно данным HH.RU. Так, в Красноярском крае до первого рабочего дня по необъяснимым причинам не добирается каждый десятый соискатель. CRM-система Talantix фиксирует гостинг в 11,2% случаев. Южалин раскрыл, почему соискатели так себя ведут.

«Действительно встречаются случаи, когда формально все этапы собеседования проведены, работодатель направляет джоб-оффер и даже договаривается, когда сотрудник приступит к работе, но по факту договоренность нарушается. Я думаю, что основная причина в том, что работник одновременно рассматривает несколько потенциальных работодателей, и, возможно, примерно в одно время ему поступают от них предложения о заключении трудового договора. Поэтому работник просто выбирает наиболее выгодные условия. Либо встречаются случаи, когда работник просто передумал или происходят какие-то обстоятельства, которые препятствуют заключению трудового договора, и для того, чтобы не оправдываться, человек просто не выходит на связь. Не могу сказать, что это частые случаи, но иногда бывают», — подытожил он.