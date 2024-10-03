«Нечего делать»: Большинство россиян спокойно отказались от отдыха в Европе

В качестве примера отличного путешествия осенью Голов рекомендовал посетить Карелию, Валаам и Нижегородскую область.



«Я был несколько раз в Венеции осенью. Там абсолютно нечего делать. Лучше в Карелию, там осенью грибы, ягоды, шикарная рыбалка практически круглый год. Для тех, кто хочет отдохнуть душой, есть Валаам, Нижегородская область, Дивеево. После поездки туда сразу поменяется мировоззрение, советую», - заключил Голов.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что в сравнении с 2019 годом доля отказов по шенгенской визе для россиян увеличилась в семь раз. На треть сократилась и доля выдаваемых мультивиз. Общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 миллиона, что на 37% больше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

