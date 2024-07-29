В туриндустрии рассказали, как избежать отказа в выдаче «шенгена»
Франция, Греция, Италия и Испания чаще всего выдают российским туристам шенгенские визы, заявил в эфире НСН Алексан Мкртчян.
При оформлении шенгенской визы через турагентство процент отказа в два раза ниже, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин ранее сообщил, что доля отказов в выдаче шенгенских виз россиянам в 2024 году достигла около 10%. Мкртчян посоветовал россиянам обращаться в турагентство для оформления «шенгена».
«Я рекомендую желающим путешествовать в шенгенской зоне обращаться в турагентство, чтобы они позаботились об оформлении документов. При самостоятельном оформлении виз высок процент отказа. Если обращаться в турагентство, то они все сделают грамотно. Есть страховки, которые обеспечивают 100% возврат средств за авиабилеты или гостиницу в случае невыдачи визы или выдачи её несвоевременно. У нас сейчас итальянская виза открывается минимум пять недель, а греческая - две-три недели. Стоит отметить, что у турагентств процент отказа меньше в два раза и составляет около 5%. Франция, Греция, Италия и Испания чаще всего выдают россиянам визы», - сказал собеседник НСН.
Идет тенденция, при которой россиянам будут чаще отказывать в выдаче шенгенской визы, поскольку требования стали строже, заявил ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян «Радиоточке НСН».
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