«Строгие требования»: В АТОР предупредили россиян о частых отказах в шенгене
Шенгенские визы выдаются россиянам чаще под короткие поездки, при этом в мультишенгене чаще всего отказывают Греция и Испания, отметил в эфире НСН Артур Мурадян.
Идет тенденция, при которой россиянам будут чаще отказывать в выдаче шенгенской визы, поскольку требования стали строже, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в разговоре с НСН.
Ранее АТОР сообщила, что в 2023 году россияне обращались за шенгеном свыше 520 тысяч раз, в 10% случаев в выдаче визы было отказано. В сравнении с 2019 годом доля отказов увеличилась в семь раз. При этом на треть сократилась и доля выдаваемых мультивиз. Общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 млн, что на 37% больше, чем в 2022 году. Мурадян назвал частые причины отказа в визе.
«По факту отказывают, когда вызывают сомнение проездные документы. То есть, билеты, например, не выписаны, а только забронированы, это уже является основанием для отказа. Также отказывают когда бронь гостиницы сделана через агрегатор и непонятно, оплачено или только предоплачено. Также когда в составе группы целиком и полностью вся семья, могут отказать одному из членов, чтобы не было рисков миграции. Кроме того, отказывают, когда бронируют излишне дешевые объекты размещения на короткий период. Если человек сделал все полностью правильно, он получит визу. Также можно говорить о тенденции, что в выдаче шенгена россиянам будут отказывать чаще. Требования к поездкам россиян стали гораздо строже. Они выдаются теперь чаще под короткие периоды поездок», – сказал Мурадян.
Также он отметил, что в выдаче мультишенгена чаще отказывают Греция и Испания. При этом в случае отказа турист имеет право записаться на повторную подачу, подчеркнул Мурадян.
«Мультишенген меньше всего выдают Греция и Испания, больше всего – Франция и Италия. У Греции высокая частота отказов, потому что они дают визу только под срок поездки, а зачастую к ним документы попадают уже тогда, когда срок поездки подходит, и тем самым они мотивированно ставят отказ. Безусловно, очень сложно получить немецкую визу, там большой процент отказа, то же самое касается Норвегии. Как правило, отказы идут неопасного характера, когда не ставятся печати с отказом прям в паспорт, а просто возвращаются документы с формулировкой: «Недостаточно оснований для поездки». После этого турист имеет право записаться на повторную подачу и предоставить более полный пакет документов», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее Российский союз туриндустрий сообщил, что срок оформления шенгенских виз для российских туристов увеличился до 60 дней. Согласно данным, сейчас растет спрос на поездки в Европу, однако консульства не расширяют возможности для обработки документов. Таким образом, растет загруженность визовых центров и консульских служб, передает «Радиоточка НСН».
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