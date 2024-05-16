«Строгие требования»: В АТОР предупредили россиян о частых отказах в шенгене

Идет тенденция, при которой россиянам будут чаще отказывать в выдаче шенгенской визы, поскольку требования стали строже, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в разговоре с НСН.

Ранее АТОР сообщила, что в 2023 году россияне обращались за шенгеном свыше 520 тысяч раз, в 10% случаев в выдаче визы было отказано. В сравнении с 2019 годом доля отказов увеличилась в семь раз. При этом на треть сократилась и доля выдаваемых мультивиз. Общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 млн, что на 37% больше, чем в 2022 году. Мурадян назвал частые причины отказа в визе.