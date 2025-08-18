Президент США Дональд Трамп 18 августа проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме, которая начнется в 20:15 мск. Об этом сообщил Белый дом. Ожидается, что лидеры пообщаются час. Мероприятие назначено после пятничного саммита Трампа и его российского коллеги Владимира Путина на Аляске.

Так, сегодня Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что Зеленский способен «практически немедленно прекратить огонь, если захочет». В частности, он упомянул Крым, который «был отдан Обамой (экс-президент США Барак Обама, прим. НСН) без единого выстрела», а также затронул вопрос вступления Украины в НАТО, подчеркнув, что это невозможно.

КТО БУДЕТ И ЧТО ОБСУДЯТ

Помимо прочего, американский президент в своей соцсети сделал репост публикации, где сказано, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе военные действия не закончатся.

Что касается сегодняшней встречи Зеленского и Трампа в Белом доме, то Штаты рассчитывают, что на ней глава киевского режима предоставит свое «контрпредложение» на озвученные на Аляске инициативы России и США, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

После встречи с Зеленским Трамп намерен пообщаться и с лидерами Европы, как следует из опубликованного расписания Белого дома. Как пишет немецкая газета Bild, Зеленского в его поездке в Вашингтон сопровождают канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб. Отмечается, что после тет-а-тет беседы глав США и Украины европейские власти присоединятся к ним для совместного рабочего ужина и обсуждения урегулирования ситуации на Украине уже в расширенном составе.