Пять уступок и Донбасс: Что обсудит Трамп с Зеленским и «делегацией капитуляции»
Всего пару дней прошло после саммита РФ и США на Аляске, а Зеленский и делегация европейцев уже едут в Белый дом, чтобы обсудить с Дональдом Трампом условия РФ для заключения мира. При этом, как пишут СМИ, РФ уже готова пойти на ряд уступок.
Президент США Дональд Трамп 18 августа проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме, которая начнется в 20:15 мск. Об этом сообщил Белый дом. Ожидается, что лидеры пообщаются час. Мероприятие назначено после пятничного саммита Трампа и его российского коллеги Владимира Путина на Аляске.
Так, сегодня Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что Зеленский способен «практически немедленно прекратить огонь, если захочет». В частности, он упомянул Крым, который «был отдан Обамой (экс-президент США Барак Обама, прим. НСН) без единого выстрела», а также затронул вопрос вступления Украины в НАТО, подчеркнув, что это невозможно.
КТО БУДЕТ И ЧТО ОБСУДЯТ
Помимо прочего, американский президент в своей соцсети сделал репост публикации, где сказано, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе военные действия не закончатся.
Что касается сегодняшней встречи Зеленского и Трампа в Белом доме, то Штаты рассчитывают, что на ней глава киевского режима предоставит свое «контрпредложение» на озвученные на Аляске инициативы России и США, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.
После встречи с Зеленским Трамп намерен пообщаться и с лидерами Европы, как следует из опубликованного расписания Белого дома. Как пишет немецкая газета Bild, Зеленского в его поездке в Вашингтон сопровождают канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб. Отмечается, что после тет-а-тет беседы глав США и Украины европейские власти присоединятся к ним для совместного рабочего ужина и обсуждения урегулирования ситуации на Украине уже в расширенном составе.
По мнению политолога, политтехнолога Олега Ведутова, представители Евросоюза решили ехать такой большой делегацией вместе с Зеленским, так как боятся уступить Трампу в процессе переговоров, поэтому хотят «задавить его массой» и навязать свое мнение. Такую позицию он высказал в беседе с 360.ru.
При этом Ведутов уверен, что сейчас главу США практически невозможно переубедить, так как «он уже почувствовал цель» и осознает, что любые новые условия лишь оттягивают решение вопроса. Также политолог допустил, что Трамп может просто выйти переговорного процесса, если европейцы не примут согласованную позицию США и РФ.
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в свою очередь назвал едущих в Вашингтон европейцев с Зеленским «делегацией капитуляции».
«То есть, нищая Британия, Финляндия, Франция, Германия и Италия + два менеджера Рютте и фон дер Ляйен», — передают его слова РИА Новости.
Помимо прочего, накануне спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в эфире CNN раскрыл ряд деталей минувших российско-американских переговоров. Прежде всего он заявил, что в Вашингтоне рассчитывают сегодня обсудить с Киевом вопрос обмена территориями между Россией и Украиной, что станет «основным вопросом». При этом спецпосланник главы США отметил, что территориальный вопрос не обсуждался в пятницу на Аляске.
Также, по словам Утикоффа, Россия пошла на уступки в отношении пяти украинских областей, однако он не стал уточнять, о каких территориях идет речь.
Более того, Россия дала свое согласие на «законодательное закрепление» обещания не пытаться захватить всю территорию Украины и не вводить войска на какие-либо другие территории в Европе, отметил представитель США. Таким образом, РФ и США договорились о «крепких гарантиях безопасности» для Киева и теперь мяч на стороне Украины.
Уиткофф также выразил надежду на то, что трехсторонняя встреча России, США и Украины состоится, однако прямо не сказал, дал ли российский президент на нее согласие.
ЗАЯВЛЕНИЯ РУБИО
Как пишут Financial Times, Reuters и The Washington Post (WP), Путин на встрече с Трампом в пятницу на Аляске предложил передать России полный контроль над Донбассом в обмен на замораживание линии фронта, в частности, в Запорожской и Херсонской областях. Так, сейчас Украине в Донецкой народной республике (ДНР) еще подконтрольны несколько крупных городов — Славянск, Покровск (Красноармейск) и Краматорск. Более того, Fox News написал, что Дональд Трамп «одобрил» предложение Путина о передаче России контроля над Донбассом.
Тем временем ряд заявлений после переговоров РФ и США сделал еще один участник американской делегации - госсекретарь США Марко Рубио. В эфире ABC он отметил, что США выступают за «полноценный мирный договор», а не временное прекращение огня.
«Кто бы отказался от возможности объявить уже завтра о заключении такого договора и поставить точку в этом деле?», - подметил при этом Рубио.
Также он подтвердил, что РФ и Штаты обсуждают вопросы территориальных границ Украины, возможных гарантий безопасности и сотрудничества Украины с другими военными альянсами. Однако, что касается обмена территориями, то это должны обсуждать только Украина и Россия между собой. Примечательно, что Рубио подчеркнул, что власти США не поддерживают передачу всей территории Донбасса под контроль России.
Помимо прочего, Рубио подтвердил, что все санкции против РФ остаются в силе и возможны новые ограничения, если не получится продвинуться в урегулировании украинского конфликта.
ЗЕЛЕНСКИЙ УЖЕ НИ НА ЧТО НЕ СОГЛАСЕН
Однако еще до встречи с Дональдом Трампом Зеленский успел озвучить свою позицию и дать недвусмысленную реакцию на российского-американские переговоры и предложения, прозвучавшие от Москвы и Вашингтона.
Так, выступая на пресс-конференции в Брюсселе 17 августа, глава киевского режима повторил условие о прекращение огня для начала переговоров, а также категорически отказался полностью вывести украинские войска с территории ДНР.
Также Зеленский подчеркнул, что территориальный вопрос должен обсуждаться только им и непосредственно Владимиром Путиным в рамках трехсторонней встречи с участием США.
Что касается гарантий безопасности для Украины, то одной из таких гарантий должно стать вступление Евросоюз.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Яблочный Спас – 2025: Традиции праздника, народные приметы и запреты
- Деятельность немецкой EVZ признали нежелательной в России
- В Стамбуле в ДТП с автобусом погибли три человека
- Жительница Чувашии выиграла в лотерею 33 млн рублей
- Пять уступок и Донбасс: Что обсудит Трамп с Зеленским и «делегацией капитуляции»
- При ЧП в Рязанской области погибли 20 человек
- Лидер рок-группы «Звери» раскрыл секрет семейного счастья
- ФСБ сорвала попытку Киева совершить теракт на Крымском мосту
- СМИ: Россиянин выжил при падении самолета в Таиланде
- Над территорией России сбили 23 беспилотника ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru